"Звезды советского экрана": "Лучшие фильмы для молодежи"

В мае 1983 года статья о фильмах для молодежи, опубликованная в свежем номере журнала "Советский экран", вызвала среди читателей множество споров.
Умеют ли взрослые говорить с подростками на одном языке? И можно ли их проблемы по-прежнему считать "детскими"? Среди фильмов, упомянутых автором материала – "Розыгрыш", "Сто дней после детства", "Не болит голова у дятла", "Ключ без права передачи", "Вам и не снилось". На эти картины родители ходили за руку со своими детьми, в кинозалах они вместе плакали и смеялись.
Как интерес к моде привел Елену Цыплакову в кино? Каким образом фильм "Ключ без права передачи" помог Алексею Петренко обрести личное счастье? И чьим голосом пел Дмитрий Харатьян в фильме "Розыгрыш"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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