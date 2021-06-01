"Звезды советского экрана": Михаил Кокшенов и Евгений Герасимов

В декабре 1979 года советские граждане отрывались от земных дел и желали прикоснуться к прекрасному. Для этого достаточно было открыть свежий номер журнала "Советский экран". Что ни страница – таланты, звезды отечественного кино. Светили они так ярко, что на сердце становилось тепло. Именно таким был Михаил Кокшенов, который смотрел на читателя с одной из обложек 23-го номера главного журнала страны о кино.

Каким образом Михаил Кокшенов напугал жителей Калининградской области? Зачем режиссер Владимир Мотыль заставлял актера постоянно есть? Как Евгений Герасимов попал в большое кино с улицы? И как его чуть не застрелили на съемках фильма "Петровка 38"? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.