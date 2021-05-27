"Звезды советского экрана": Фильмы "Хождение по мукам" и "Это сладкое слово – свобода!"

В сентябре 1972 года за свежим выпуском журнала "Советский экран" у киосков "Союзпечать" выстраивались очереди. Всем не терпелось увидеть фотографии Ирины Мирошниченко в новом образе. Ради роли в политическом детективе "Это сладкое слово – свобода!" она перекрасилась из блондинки в роковую брюнетку.

А вот имени красавицы с последней страницы, кадры с которой соседствовали с фотографиями Юрия Соломина и Михаила Ножкина, еще никто не знал. Но пройдет совсем немного времени и многосерийный фильм "Хождение по мукам" станет громким дебютом для Ирины Алферовой.

Из-за чего Михаил Ножкин чуть не погиб на съемках? Как у режиссера фильма "Хождения по мукам" случился инфаркт – от счастья? И почему Ирина Алферова отказывалась сниматься у других режиссеров? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.