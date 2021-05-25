"Звезды советского экрана": Николай Черкасов

Апрель 1957 года. На "Ленфильме" готовился к выходу фильм "Дон Кихот": роман Сервантеса перенесли на экран драматург Евгений Шварц и режиссер Григорий Козинцев. В главной роли – народный артист СССР Николай Черкасов.

В приуроченной к выходу фильма статье в свежем номере журнала "Советский экран" много говорилось о ролях, прославивших актера, но умалчивалось, почему зрители не видели его на экране уже четыре года.

Почему Николай Черкасов писал в анкете, что он артист балета? Какую роль он готов был требовать через суд? И на каком ордене можно увидеть профиль актера? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".