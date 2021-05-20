"Звезды советского экрана": "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

В октябре 1964 года на улице моросил холодный осенний дождь, от скуки спасал только свежий выпуск журнала "Советский экран". Совсем другая картина – лето, солнце и каникулы – ждала читателей на одном из разворотов, посвященных детской комедии со взрослым юмором.

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!" – дебютная работа молодого режиссера Элема Климова. Фильм только вышел на экраны и тут же покорил сердца всех – от мала до велика. Его мигом разобрали на цитаты. Зрители снова и снова покупали билеты в кино. И каждый раз смеялись, как в первый.

Почему Элему Климову не давали снимать Евгения Евстигнеева? Где режиссер нашел мальчика с профилем Гоголя? И что для юных актеров было страшнее прыжка в крапиву? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".