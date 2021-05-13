"Звезды советского экрана": "Весна на Заречной улице", "Солдат Иван Бровкин"

Летом 1957 года газеты и журналы в киосках "Союзпечать" раскупались с невероятной скоростью. Пресса рассказывала о программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Москве.

Обложку июльского номера журнала "Советский экран" венчала эмблема кинофестиваля. Издание сообщало: тридцать стран будут участвовать в конкурсе. Советские кинематографисты представят фильмы последних лет. Среди них лидеры проката – "Весна на Заречной улице", "Солдат Иван Бровкин", "Карнавальная ночь" и "Высота". Герои картин – наши современники, которые строят светлое будущее!

За что автора фильма "Солдат Иван Бровкин" привлекли к ответственности по партийной линии? Как песня из картины "Весна на Заречной улице" открыла новое направление в советской музыке?

Какая личная причина побудила Эльдара Рязанова взяться за фильм "Карнавальная ночь" и кто приказал вырезать из этой комедии пикантный эпизод? И на какой сцене драмы "Высота" зрительный зал вскакивал и взрывался аплодисментами? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".