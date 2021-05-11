"Звезды советского экрана": Александр Абдулов и Ирина Алферова

В августе 1980 года на пляжах Сочи и Крыма негде было яблоку упасть: каждый сантиметр раскаленного песка был занят советскими отдыхающими. Курортники коротали время за чтением журнала о кино "Советский экран". На обложке свежего номера самая красивая пара страны – Александр Абдулов и Ирина Алферова, а внутри – большое интервью с ними.

Глаза жадно выхватывали подробности из жизни кумиров, оторваться было невозможно. Какая шутка привела Абдулова и Алферову в ЗАГС? Как Абдулова чуть не убили из-за жены? И кто помешал Ирине Алферовой уехать в Голливуд? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".