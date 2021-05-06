"Звезды советского экрана": Лия Ахеджакова

В мартовском номере журнала "Советский экран" за 1974 год каждый читатель мог найти что-то по душе. В выпуске – статьи о самых разных кинознаменитостях.

Для тех, кто скучал по старому кино, – на обложке Вера Васильева. Для любителей новых лиц – статьи о Елене Кореневой и Наталье Бондарчук. А еще Валентина Талызина, Нонна Мордюкова, Ия Саввина. И вдруг на 18 странице имя новое, странное и труднопроизносимое – Лия Ахеджакова. Некоторым даже пришлось несколько раз перечитать, чтобы запомнить. И только статья про эту актрису расставила все по местам. Ведь это она сыграла роль в фильме "Ищу человека".

Зачем Лия Ахеджакова писала письмо Сталину? Как комедия "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" разрушила личную жизнь Ахеджаковой? И почему на съемках фильма "Ирония судьбы или с легким паром" из-за нее рыдала вся съемочная группа? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".