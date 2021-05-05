"Звезды советского экрана": как снимали "деликатные" сцены в советском кино

Июль 1974 года. Киноманы всей страны по привычке планомерно перелистывают страницы свежего номера журнала "Советский экран", пока взгляд их не упирается в игривое название статьи "О деликатности чувств". Рядом – фото весьма романтического характера. Речь в статье идет о сложностях, с которыми известные актеры сталкиваются во время съемок страстных любовных сцен и о производственной необходимости обнажаться в кадре.

Как умение целоваться помогло Вячеславу Тихонову получить роль, которая стала его путевкой в кинематограф? Почему Нонна Мордюкова обозвала Георгия Вицина мертвым телом? И как Леонид Брежнев поспособствовал тому, чтобы сцену со стриптизом Светланы Светличной увидела вся страна? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".