"Звезды советского экрана": Алла Пугачева, Александр Кайдановский, Валентин Гафт

В сентябре 1978 года свежий выпуск журнала "Советский экран" найти было невозможно. Все номера оказались раскуплены, потому что на обложке была та, что влюбила в себя миллионы – Алла Пугачева. Также вышел фильм, где Пугачева в главной роли.

Из-за чего поссорились композитор Александр Зацепин и Алла Пугачева? Как Александр Кайдановский уговорил Юрия Богатырева ему врезать? И что рассорило Валентина Гафта с Лией Ахеджаковой? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".