"Звезды советского экрана": Наталья Вавилова и Никита Михайловский

Июль 1980 года. Вот уже несколько месяцев с экранов не сходит фильм "Москва слезам не верит". Премьера состоялась еще в феврале, и за эти месяцы картина завоевала сердца миллионов. Судьбы героев обсуждали все – от бабушек на лавочках до студентов в аудиториях.

Открытием для многих стала игра начинающей актрисы Натальи Вавиловой – она покорила всех удивительной красотой, обаянием, талантом. И вот, наконец, по многочисленным просьбам поклонников редакция журнала "Советский экран" выпустила номер с портретом актрисы на обложке. А в рубрике "Знакомьтесь" – поместила интервью Натальи Вавиловой, где та откровенно, без утайки рассказала о своих первых шагах в кино.

Как Алексей Баталов помог Вавиловой заполучить свою звездную роль в фильме "Москва слезам не верит"? Почему успешная карьера актрисы оборвалась на взлете? И почему считают, что роль Ромки из "Вам и не снилось" напророчила судьбу Никите Михайловскому? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".