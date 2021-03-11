"Звезды советского экрана": Наталья Вавилова и Никита Михайловский

Июль 1980 года. Вот уже несколько месяцев с экранов не сходит фильм "Москва слезам не верит". Премьера состоялась еще в феврале, и за эти месяцы картина завоевала сердца миллионов. Судьбы героев обсуждали все – от бабушек на лавочках до студентов в аудиториях.
Открытием для многих стала игра начинающей актрисы Натальи Вавиловой – она покорила всех удивительной красотой, обаянием, талантом. И вот, наконец, по многочисленным просьбам поклонников редакция журнала "Советский экран" выпустила номер с портретом актрисы на обложке. А в рубрике "Знакомьтесь" – поместила интервью Натальи Вавиловой, где та откровенно, без утайки рассказала о своих первых шагах в кино.
Как Алексей Баталов помог Вавиловой заполучить свою звездную роль в фильме "Москва слезам не верит"? Почему успешная карьера актрисы оборвалась на взлете? И почему считают, что роль Ромки из "Вам и не снилось" напророчила судьбу Никите Михайловскому? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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