"Звезды советского экрана": "Пираты XX века"

Сырым и темным октябрьским вечером 1983 года редакция журнала "Советский экран" пригласила на серьезный разговор режиссера самого кассового фильма в СССР – "Пираты ХХ века". Спросили напрямик: что стоит за цифрами успеха? Борис Дуров ответил просто: картина ни за что не получилась бы, если бы не три человека – Станислав Говорухин, Николай Еременко-младший и Талгат Нигматулин.

Что придумал Владимир Высоцкий для "Пиратов ХХ века"? Почему Станислав Говорухин не снял свой боевик сам? И какое соревнование было между министром культуры и Николаем Еременко? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".