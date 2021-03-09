"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Сергея Герасимова

1966 год. Обложка ноябрьского журнала "Советский экран" была особенная. На ней красовался не звездный актер и не кинодива, а внимательным взглядом из-под модной шляпы смотрел на читателя один из самых знаменитых режиссеров эпохи – Сергей Герасимов.

За плечами Герасимова многое: несколько орденов Ленина, три Сталинских премии, аншлаги в кинотеатрах на фильмах "Молодая гвардия" и "Тихий Дон". Он богат и успешен, казалось бы, чего еще желать?

Ради кого Герасимов снял с роли Ульяны Громовой Клару Лучко? Почему Нонна Мордюкова отвергла его ухаживания? И как жена Сергея Герасимова относилась к его любовным похождениям? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".