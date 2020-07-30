"Звезды советского экрана": "Семнадцать мгновений весны"

Ноябрь 1971 года. В свежем номере журнала "Советский экран" настоящая сенсация – цветной фоторепортаж со съемочной площадки многосерийного шпионского сериала "Семнадцать мгновений весны". В основу сценария лег одноименный роман популярнейшего автора детективов Юлиана Семенова.

В главных ролях звезды первой величины: Вячеслав Тихонов, Леонид Куравлев, Олег Табаков, Ростислав Плятт. Премьера картины приурочена к очередному празднованию Великой Победы, что делает ее самым ожидаемым фильмом грядущего года. Смущает киноманов только фамилия режиссера – Татьяна Лиознова, до этого снимавшая мелодрамы.

Как работа над фильмом разрушила надежды Татьяны Лиозновой на брак с Арчилом Гомиашвили? Что натворил Лев Дуров, после чего его хотели снять с роли? И кто из актеров получил тройной гонорар? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".