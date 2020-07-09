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09 июля 2020, 18:10

Общество

"Звезды советского экрана": Зиновий Гердт

"Звезды советского экрана": Зиновий Гердт

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В апреле 1987 года в киосках "Союзпечать" появился свежий номер журнала "Советский экран" с интервью Зиновия Гердта. Актер просил корреспондента: "Напишите: от кинематографа Гердт все чаще увиливает". Поклонники испугались: неужели он больше никогда не появится на экране?

Однако в конце интервью Зиновий Ефимович подарил зрителям надежду: "Я жду своей роли...". За его плечами их накопилось уже предостаточно, к моменту публикации он снялся в 60 фильмах. Многие из них стали классикой советского кино.

Почему Гердт долгие годы прятался за ширмой кукольного театра? Как переплелась судьба актера с судьбой Ролана Быкова? И сколько жен было у Зиновия Гердта? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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