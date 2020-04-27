"Звезды советского экрана": Евгения Симонова, Алиса Фрейндлих, Сергей Проханов

1982 год. Весна. Журнал "Советский экран" предоставил каждому читателю возможность проникнуть в тайны звезд. Именно для этого создана рубрика "Задай вопрос актеру". В новом номере особо любопытным отвечают: Алиса Фрейндлих, Сергей Проханов и Евгения Симонова.

Каждый из этих актеров оказался в нужное время в нужном месте и сыграл ту самую, звездную роль: кареглазую Катю из "Афони", "Усатого няня" из одноименной комедии, мымру-Калугину из "Служебного романа".

Как Алиса Фрейндлих прорвалась в кино? Зачем Виталию Вульфу поручили следить за Сергеем Прохановым? И почему Георгий Данелия вдруг передумал снимать Евгению Симонову в "Афоне"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".