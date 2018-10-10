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10 октября 2018, 15:15

Культура

"Кинофакты": "Опасные гастроли"

"Кинофакты": "Опасные гастроли"

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Картину "Опасные гастроли" – невыдуманную историю про революцию и революционеров – чуть не запретили сами же партийные деятели. В основу сценария о подвигах революционных подпольщиков Одессы были положены мемуары старой большевички, ровесницы Ленина, Александры Коллонтай.

Именно она занималась доставкой оружия из-за границы в Россию. Причем под видом театрального реквизита. Сюжет получился увлекательный. Тут тебе и стрельба с погонями, и песни с плясками. Однако на самом высоком партийном верху сказали: "Вы что, обалдели? Хотите представить большевиков террористами? Никакого оружия! Только листовки, газеты и книги!". Подробности – в программе "Кинофакты".
Программа: Кинофакты
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