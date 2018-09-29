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29 сентября 2018, 09:30

Культура

"Кинофакты": "Долгая дорога в дюнах"

"Кинофакты": "Долгая дорога в дюнах"

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Актриса Лилита Озолиня, исполнившая в сериале "Долгая дорога в дюнах" роль главной героини Марты, играла на экране судьбу собственной матери. Отец актрисы был военным летчиком. Его сослали как врага народа, а мать следовала за ним по лагерям. Старшая сестра Лилиты Вия во время переезда замерзла в поезде насмерть на руках у матери. Озолиня рассказала режиссеру Алоизу Брэнчу свои детские воспоминания. И потому на съемочной площадке он все время повторял: "Делай то, что чувствуешь. Ты лучше меня знаешь, как это было!" А ведь этой роли в жизни актрисы могло и не быть. Сценарий писался для всесоюзной звезды Вии Артмане. Но работа над сценарием затянулась на восемь лет. Артмане постарела и уже не могла играть Марту. Подробности – в программе "Кинофакты".
Программа: Кинофакты
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