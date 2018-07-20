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20 июля 2018, 15:00

Культура

"Кинофакты": "Крах инженера Гарина"

"Кинофакты": "Крах инженера Гарина"

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Когда вышел фильм "Крах инженера Гарина", критики тут же окрестили его: "Крах режиссера Квинихизде". Но зрители были категорически не согласны с такой оценкой. Фильм им понравился, да еще как! Во время трансляции улицы пустели. Фиксировали даже уменьшение расхода коммунальной воды. Обсуждали игру любимого актера Олега Борисова. Собственно, Борисов-то этот фильм и спас. Вообще-то интерес зрителя пытались убить уже названием. "Крах инженера Гарина" должен был называться "Преступления Петра Петровича Гарина", так сохранялась интрига. Но чиновники Гостелерадио знали, что рецензия выйдет не где-нибудь, а в газете "Правда". И слово "преступление" в заголовке было недопустимо. Название потребовали изменить. Квинихидзе пытался возражать, убеждать, объяснял, что слово "крах" сразу продает финал и зрителю будет неинтересно. Но чиновники были непреклонны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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