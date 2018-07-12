"Кинофакты": интересные факты о фильме "Женитьба Бальзаминова"

Режиссер Константин Воинов на съемках фильма "Женитьба Бальзаминова" заставлял Нонну Мордюкову и Георгия Вицина целоваться часами. Воинов лично показывал Мордюковой, как она должна целовать своего коллегу. Снимали у забора. Воинов брал Вицина за плечи и жадно целовал, приговаривая текст: "Чтобы он ко мне каждый день…" и неожиданно ударял актера о забор. У Вицина смешно тряслась голова. У Мордюковой так не получалось совершенно. Снимали уже десятый дубль, затем 17-й – бесполезно. Актриса злилась, но Воинов продолжал настаивать: "Еще и еще". Наконец Мордюкова решила просто в точности повторить интонацию режиссера. И действительно скопировала. Воинов закричал в восторге: "Нонночка, миленькая, молодец, прекрасно! Сняли!". Подробнее об этом – в программе "Кинофакты".
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