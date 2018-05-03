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03 мая 2018, 15:30

Культура

"Кинофакты": "Цыган"

"Кинофакты": "Цыган"

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Мало кто знает, что Михай Волонтир получил главную роль в фильме "Цыган" благодаря Кларе Лучко. Она уже была утверждена, а вот партнера ей найти никак не могли. Хотели пригласить Армена Джигарханяна, но он на кинопробы приехать не смог. Еще одного претендента из Армении, худого, небольшого роста, Лучко категорически отвергла со словами: "Я не смогу его полюбить". Ситуация была катастрофическая: съемки на носу, а главного героя нет. И тогда Лучко вспомнила о колоритном молдаванине, с которым снималась пару лет назад. "Говорит по-русски с сильным акцентом, но типаж – точно Будулай", заверила актриса. Поехали в Молдавию, нашли Волонтира в театре города Бельцы. Отпускать его не хотели: на Волонтире держался весь репертуар. Но руководство убедили, что актер своим участием в картине прославит не только себя, но и всю Молдавию. Подробности – в программе "Кинофакты".
Программа: Кинофакты
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