"Песни нашего кино": песни из фильма "Трое в лодке, не считая собаки"

Это кино про старую добрую Англию и настоящих джентльменов. В нем все было неподдельно – и крепкая дружба, и нежная любовь. Однако всего одной песни оказалось достаточно, чтобы прекрасная романтическая история превратилась в комические куплеты.

Как режиссер Наум Бирман уговорил Ширвиндта, Державина и Миронова провести отпуск в лодке? Какое испытание пришлось пройти Андрею Миронову, чтобы получить одну из главных ролей? И почему песни для фильма отдали писать инженерам секретного НИИ? Об этом – в программе "Песни нашего кино".