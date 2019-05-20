"Песни нашего кино": "махнем, не глядя". Песни из приключенческих фильмов

В нашей стране, где всегда находилось место подвигу, герои приключенческих фильмов сразу становились кумирами миллионов. И, конечно, песня в исполнении любимого киногероя имела все шансы, чтобы стать хитом на долгие годы.

Как актер Дмитрий Харатьян убедил композитора Максима Дунаевского в том, что умеет петь не хуже эстрадных звезд? Какую роль сыграли ветераны советской разведки в судьбе культового фильма "Щит и меч"? И почему песня "Ваше благородие" стала гимном российских таможенников? Об этом – в программе "Песни нашего кино".