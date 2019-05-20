Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая 2019, 11:15

Культура

"Песни нашего кино": "махнем, не глядя". Песни из приключенческих фильмов

"Песни нашего кино": "махнем, не глядя". Песни из приключенческих фильмов

Две станции Некрасовской ветки БКЛ откроют до конца 2019 года

Оставившая дочь в поликлинике мать и ее сожитель находятся в изоляторе

Пенсионерка оказалась под колесами автобуса в Видном

В Киеве завершилась инаугурация Владимира Зеленского

В Москве 20 мая сохраняется жаркая погода

Доставшего девочку из колодца подростка могут наградить

Суд изберет меру пресечения для оставившей свою дочь в поликлинике матери

В Киеве начинается инаугурация Владимира Зеленского

"Городской стандарт": выбираем молоко

В нашей стране, где всегда находилось место подвигу, герои приключенческих фильмов сразу становились кумирами миллионов. И, конечно, песня в исполнении любимого киногероя имела все шансы, чтобы стать хитом на долгие годы.

Как актер Дмитрий Харатьян убедил композитора Максима Дунаевского в том, что умеет петь не хуже эстрадных звезд? Какую роль сыграли ветераны советской разведки в судьбе культового фильма "Щит и меч"? И почему песня "Ваше благородие" стала гимном российских таможенников? Об этом – в программе "Песни нашего кино".
Программа: Песни нашего кино
видео культура кино
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика