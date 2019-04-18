"Песни нашего кино": песни на стихи Марины Цветаевой

О поэте Марине Цветаевой в нашей стране мало кто знал до тех пор, пока с миллионов экранов большой страны не прозвучали песни и романсы, раз и навсегда заворожившие умы и сердца.

О ком грезила юная Цветаева, сочиняя стихотворение "Генералам двенадцатого года"? Почему Динара Асанова использовала в своем фильме песню из картины Рязанова? И кому посвящены стихи "Под лаской плюшевого пледа"? Об этом – в программе "Песни нашего кино".