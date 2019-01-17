"Песни нашего кино": "Гори, но живи!"

"Журавли", "Русское поле", "Я и к ней и так, и эдак", "Нагадал мне попугай счастье по билетику", "Погоня в горячей крови". Такие разные песни, такие разные мелодии. И все они родились благодаря одному композитору – Яну Френкелю. Творческий путь мастера был весьма тернист. Его талант не признавали, песни – запрещали. Он был вынужден зарабатывать на жизнь игрой на скрипке в ресторанах.

Как ему удалось преодолеть то, отчего ломались сотни людей? Кто заступался за него? И чья любовь стала для него спасением? Кому посвящал свои песни Ян Френкель? Об этом – в программе "Песни нашего кино".