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31 октября, 11:25

Культура

"Тайны кино": "Мой друг Иван Лапшин", "Торпедоносцы", "Противостояние"

"Тайны кино": "Мой друг Иван Лапшин", "Торпедоносцы", "Противостояние"

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Какие только роли не приходят в голову при упоминании имени и фамилии актера Юрия Кузнецова: военные и преступники, бездомные и художники, чекисты и священники. В богатой фильмографии актера есть почти 150 картин. Безграничный талант этого артиста позволяет ему все.

Какую мечту своего отца актер воплотил с помощью кино? Как Кузнецов помог Александру Михайлову поверить в себя? Почему актеру приходилось объясняться перед зрителями за роль в фильме "Холодное лето пятьдесят третьего"? И как он даже второстепенные роли делает выдающимися?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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