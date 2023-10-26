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26 октября, 10:35

Культура

"Тайны кино": Михаил Козаков и Владимир Меньшов

"Тайны кино": Михаил Козаков и Владимир Меньшов

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10 января 1977 года на киноэкраны СССР вышел фильм "Розыгрыш", который мгновенно стал успешным – его посмотрело почти 34 миллиона зрителей. Но мало кто из них понял, что снял эту картину известный киноактер Владимир Меньшов.

А два года спустя – 17 февраля 1979 года – по Первой программе центрального телевидения впервые показали трагикомедию "Безымянная звезда" режиссера Михаила Козакова. Оказалось, что и этот популярный артист решил сменить профессию.

Какая постановка не покорилась Михаилу Козакову? За что режиссера Владимира Меньшова отстранили от работы над фильмом "Любовь и голуби"? Какую роль в судьбе обоих актеров сыграл великий мастер Михаил Ромм? И какие пути привели известных советских артистов в режиссуру?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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