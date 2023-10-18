"Тайны кино": "Служебный роман", "Москва слезам не верит", "Прошу слова"

Место женщины в советском кино с течением времени менялось: от хранительницы домашнего очага и верной жены героя-революционера до представительницы власти и руководительницы крупных предприятий. Особенно часто сильные дамы стали появляться на экранах в 70-х годах XX века.

Почему сценарист фильма "Москва слезам не верит" был против кандидатуры Веры Алентовой? Как Алиса Фрейндлих делала из себя мымру? Кто довел до слез Инну Чурикову во время съемок картины "Прошу слова"? И как менялся образ советской деловой женщины в кино?

Об этом – в программе "Тайны кино".