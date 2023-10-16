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16 октября, 17:35

Культура

"Тайны кино": "Неоконченная повесть", "Сердце бьется вновь", "Дети Дон Кихота"

"Тайны кино": "Неоконченная повесть", "Сердце бьется вновь", "Дети Дон Кихота"

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В Советском Союзе профессия врача пользовалась большим уважением. Отражением такого отношения стали и художественные картины, посвященные людям этой профессии.

В октябре 1955 года большой успех у зрителей имел фильм режиссера Фридриха Эрмлера "Неоконченная повесть" с молодой Элиной Быстрицкой в роли терапевта. Уже на следующий год вышла новый фильм о врачах – красивый и торжественный "Сердце бьется вновь..." режиссера Абрама Роома. А 10 лет спустя, в 1966 году, появилась лирическая лента "Дети Дон Кихота" режиссера Евгения Карелова.

Как Анатолий Папанов готовился к роли врача-акушера? Почему режиссер Абрам Роом так живо интересовался медициной? Что связывало с ней Элину Быстрицкую? И почему создатели этих фильмов с особым трепетом относились к профессии врача? Об этом – в программе "Тайны кино".

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