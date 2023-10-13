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13 октября, 03:40

Культура

"Тайны кино": "Не ходите, девки, замуж"

"Тайны кино": "Не ходите, девки, замуж"

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Картину "Не ходите, девки, замуж" в 1985 году на киностудии имени Горького снял молодой режиссер Евгений Герасимов. Это была добрая комедия про деревню.

Сюжет фильма напоминал анекдот. Он рассказывал о том, как председатель колхоза организовал женский хор, чтобы местные доярки не уезжали жить в город. История оказалась для своего времени довольно актуальной и вызвала у зрителей противоречивые впечатления.

Зачем Евгений Герасимов выбрал для своего фильма деревенскую тему? Как режиссеру удалось собрать на площадке звездный актерский состав? Кто из популярных певцов советской эстрады снимался в этой комедии? И почему зрители по-разному оценили эту картину?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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