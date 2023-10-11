"Тайны кино": "Укрощение строптивой", "Сватовство гусара"

Весной 1980 года на советских телеэкранах состоялась премьера музыкального фильма "Сватовство гусара", где одну из главных ролей сыграл знаменитый советский театральный актер Андрей Попов. Пока зрители от души смеялись над жадным, но наивным ростовщиком, многие критики и коллеги Попова недоумевали. Их интересовало, как многоуважаемый актер, известный по шекспировским и чеховским ролям, вдруг "опустился" до простого водевиля.

Действительно, на протяжении всей карьеры в Андрее Попове будто бы конкурировали два совершенно разных начала.

Когда Андрей Попов начал свою кинокарьеру? После какой роли его отец признал, что ошибался, считая сына бездарным? Почему съемки в простом водевиле "Сватовство гусара" оказались для Попова самыми сложными в карьере? Как Никите Михалкову удалось уговорить актера побриться наголо? И как "чеховский человек" Андрей Попов стал острохарактерным актером?

Об этом – в программе "Тайны кино".