"Тайны кино": Павел Нилин

Подзаголовком к биографии писателя Павла Нилина могла бы стать фраза: "Этого не должно было случиться". Парень из сибирской глубинки вообще мог никогда не открыть двери в мир кинематографа. Но судьба, как это часто бывает, все решила по-своему.

Как случилось, что будущий известный драматург не закончил школу? Какой сценарий Павла Нилина похвалил Иосиф Сталин? Почему герои двух самых популярных фильмов по рассказам Нилина работали в Уголовном розыске? Где Павел Филиппович брал сюжеты для своих историй? И как писатель из провинции пробил себе дорогу в большое кино?

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