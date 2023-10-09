"Тайны кино": Евгения Ханаева, Любовь Соколова, Софья Павлова

Отношения свекрови и невестки во все времена становились предметом общественных обсуждений. Шуток и присказок на эту тему придумано немало. На Руси говорили: "от свекровушкиной ласки слезами захлебнешься". В советский период мать мужа нередко становилась героиней народных анекдотов и кинокартин.

Кто открыл для кинематографа актрису Софью Павлову? За что Любовь Соколову называли "мамой всея Руси"? Почему Евгения Ханаева много лет не общалась со своим единственным сыном? И какими свекровями были знаменитые актрисы в кино и жизни?

Об этом – в программе "Тайны кино".