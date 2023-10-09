Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 12:05

Культура

"Тайны кино": Евгения Ханаева, Любовь Соколова, Софья Павлова

"Тайны кино": Евгения Ханаева, Любовь Соколова, Софья Павлова

Фильм "Повелитель ветра" возглавил рейтинг кинопроката в РФ

Туристы назвали самые популярные достопримечательности в РФ

Ежемесячная акция "Московская музейная неделя" стартовала в столице

Режиссер Юрий Гры­мов подготовил новый спектакль на сюжет из Евангелия

"Сити": как провести досуг в столице в эти выходные

"Сити": куда сходить в столице в эти выходные

"Раскрывая тайны звезд": аристократы духа

"Мой район. Навигатор": три площадки проекта "Музыка в метро" открылись на БКЛ

"Кинодача": Тамара Семина

Отношения свекрови и невестки во все времена становились предметом общественных обсуждений. Шуток и присказок на эту тему придумано немало. На Руси говорили: "от свекровушкиной ласки слезами захлебнешься". В советский период мать мужа нередко становилась героиней народных анекдотов и кинокартин.

Кто открыл для кинематографа актрису Софью Павлову? За что Любовь Соколову называли "мамой всея Руси"? Почему Евгения Ханаева много лет не общалась со своим единственным сыном? И какими свекровями были знаменитые актрисы в кино и жизни?

Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика