"Тайны кино": от "Женитьбы Бальзаминова" до "Будьте моим мужем"

"Женитьба Бальзаминова", "Женитьба", "Одиноким предоставляется общежитие", "Самая обаятельная и привлекательная", "Будьте моим мужем" – эти картины помнят, любят и с удовольствием смотрят по сей день. Может быть, потому что тема сватовства неисчерпаема и вечна. И сегодня она не менее актуальна чем 100 или 200 лет назад. Многим необходима помощь в поисках своей второй половинки.

Какую роль сыграла роль свахи в творческой жизни Лидии Смирновой? Что заставило Николая Гоголя написать пьесу "Женитьба"? Из чего родилась картина "Одиноким предоставляется общежитие"? Почему съемки в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" обернулись мукой для Татьяны Васильевой?

Об этом – в программе "Тайны кино".