04 октября, 17:50Культура
"Тайны кино": "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Берегись автомобиля"
Однажды режиссер Георгий Данелия прислал композитору Андрею Петрову праздничную телеграмму. Поздравление с днем рождения содержало необычное пожелание: "писать музыку для Рязанова немножечко хуже, чем для меня". Шутка была более чем уместна, ведь Рязанов и Данелия буквально соревновались за возможность работать с Андреем Павловичем.
С кем из великих комедиографов было комфортнее самому Петрову? Из-за чего на композитора обрушился шквал критики после фильма "Человек-амфибия"? Кто из звезд советского кино запел благодаря Андрею Павловичу? И как Рязанов и Данелия делили между собой композитора Андрея Петрова?
Об этом – в программе "Тайны кино".