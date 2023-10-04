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04 октября, 17:50

Культура

"Тайны кино": "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Берегись автомобиля"

"Тайны кино": "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Берегись автомобиля"

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Однажды режиссер Георгий Данелия прислал композитору Андрею Петрову праздничную телеграмму. Поздравление с днем рождения содержало необычное пожелание: "писать музыку для Рязанова немножечко хуже, чем для меня". Шутка была более чем уместна, ведь Рязанов и Данелия буквально соревновались за возможность работать с Андреем Павловичем.

С кем из великих комедиографов было комфортнее самому Петрову? Из-за чего на композитора обрушился шквал критики после фильма "Человек-амфибия"? Кто из звезд советского кино запел благодаря Андрею Павловичу? И как Рязанов и Данелия делили между собой композитора Андрея Петрова?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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