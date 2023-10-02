"Тайны кино": "Два билета на дневной сеанс", "Огарева, 6", "Инспектор Лосев"

Советские зрители любили детективные фильмы, особенно истории про бесстрашных милиционеров, которые, рискуя жизнью, работали под прикрытием, в одиночку дрались с целыми бандами преступников и раскрывали самые запутанные дела. Некоторые зрители под впечатлением от подобных картин даже решали связать свою жизнь с правоохранительными органами.

Какой скандал произошел на площадке, когда создатели ленты "Два билета на дневной сеанс" снимали эпизод на кладбище? Зачем авторам картины "Огарева, 6" понадобился муляж актера Георгия Юматова? Что удивило Юрия Шлыкова, исполнителя главной роли в фильме "Инспектор Лосев", во время стажировки в МУРе? И как создавались знаменитые милицейские детективы?

Об этом – в программе "Тайны кино".