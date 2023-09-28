"Тайны кино": "Восхождение", "Дульсинея Тобосская", "Собачье сердце". Борис Плотников

Пронзительные глаза, тонкие черты лица, бледная кожа – казалось, Борис Плотников, как никто другой, мог сыграть настоящего русского интеллигента. А ведь поначалу именно эта интеллигентность стала главной помехой для юноши, который после окончания школы несколько раз пытался штурмовать столичные театральные вузы.

Как же Борис Плотников попал в кино? Из-за чего потерял сознание на площадке картины "Восхождение"? Почему съемки "Собачьего сердца" оказались для артиста физически тяжелыми? И как Борис Григорьевич превратился из безнадежного актера в звезду советского кино и театра?

Об этом – в программе "Тайны кино".