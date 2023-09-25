Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 17:50

Культура

"Тайны кино": "Девчата", "Дайте жалобную книгу", "Вокзал для двоих"

"Тайны кино": "Девчата", "Дайте жалобную книгу", "Вокзал для двоих"

В России вышла драмеди "Первый день моей жизни"

В кинотеатре "Каро 11 Октябрь" состоялась премьера фильма "1993"

"Раскрывая тайны звезд": заложники роли

"Кинодача": Светлана Дружинина

В российский прокат выйдет фильм "Иван Семенов: Большой поход"

"Сити": на "Кинопоиске" вышли первые два эпизода сериала "Кибердеревня"

"Откройте, Давид": Кристина Кретова и Игорь Цвирко

"Раскрывая тайны звезд": Георгий Мартиросьян

"Тайны души": Юрий Грымов. Часть 1

7 марта 1962 года на киноэкраны вышел фильм режиссера Юрия Чулюкина "Девчата". В комедии, ставшей невероятно популярной, целые сцены посвящены питанию тружеников леспромхоза. И это – всего лишь одна из множества лент, в которых можно познакомиться с особенностями советского общепита.

Сколько стоил обед сантехника Борщова? На что пришлось пойти Людмиле Гурченко, чтобы достоверно сыграть провинциальную официантку? Где кинематографисты снимали ресторан "Одуванчик" для фильма "Дайте жалобную книгу"? Что заставило съемочную группу картины "Девчата" уехать из уральского леспромхоза? И как советские режиссеры показывали общепит в кино? Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика