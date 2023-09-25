"Тайны кино": "Девчата", "Дайте жалобную книгу", "Вокзал для двоих"

7 марта 1962 года на киноэкраны вышел фильм режиссера Юрия Чулюкина "Девчата". В комедии, ставшей невероятно популярной, целые сцены посвящены питанию тружеников леспромхоза. И это – всего лишь одна из множества лент, в которых можно познакомиться с особенностями советского общепита.

Сколько стоил обед сантехника Борщова? На что пришлось пойти Людмиле Гурченко, чтобы достоверно сыграть провинциальную официантку? Где кинематографисты снимали ресторан "Одуванчик" для фильма "Дайте жалобную книгу"? Что заставило съемочную группу картины "Девчата" уехать из уральского леспромхоза? И как советские режиссеры показывали общепит в кино? Об этом – в программе "Тайны кино".