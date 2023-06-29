"Тайны кино": "Урок литературы"

В 1968 году на советские киноэкраны должна была выйти новая лента Алексея Коренева "Урок литературы". Режиссер, который годы спустя снимет любимые советскими зрителями комедии "Вас вызывает Таймыр", "По семейным обстоятельствам" и "Большая перемена", на излете оттепели был в полном отчаянии. Дело в том, что его второй фильм так и не дошел до зрителя, потому что картину просто закрыли.

Почему карьера режиссера Алексея Коренева не задалась с самого начала? Какую роль в его судьбе сыграл Эльдар Рязанов? У кого из авторов "Урока литературы" случился служебный роман? И почему безобидный фильм про школьного учителя оказался под запретом?

Об этом – в программе "Тайны кино".