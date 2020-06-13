"Тайны кино": "Узник замка Иф"

Кинокартину "Узник замка Иф" называют одной из самых необычных и сложных в фильмографии Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Оказывается, главные роли в экранизации романа Александра Дюма должны были исполнить совсем другие актеры. Однако судьба распорядилась иначе. Свой счастливый билет в большое кино вытянули сразу три никому неизвестных артиста: Виктор Авилов, Анна Самохина и Надира Мирзаева.

Какой известный актер должен был сыграть в "Узнике замка Иф" Эдмона Дантеса? Где Георгий Юнгвальд-Хилькевич нашел исполнительницу роли Гайде и свою будущую жену Надиру Мирзаеву? Почему Анну Самохину сначала не хотели утверждать на роль Мерседес? И как экранизация романа Александра Дюма изменила жизни исполнителей главных ролей?

Об этом – в программе "Тайны кино".