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Культура

"Тайны кино": "Узник замка Иф"

"Тайны кино": "Узник замка Иф"

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Кинокартину "Узник замка Иф" называют одной из самых необычных и сложных в фильмографии Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Оказывается, главные роли в экранизации романа Александра Дюма должны были исполнить совсем другие актеры. Однако судьба распорядилась иначе. Свой счастливый билет в большое кино вытянули сразу три никому неизвестных артиста: Виктор Авилов, Анна Самохина и Надира Мирзаева.

Какой известный актер должен был сыграть в "Узнике замка Иф" Эдмона Дантеса? Где Георгий Юнгвальд-Хилькевич нашел исполнительницу роли Гайде и свою будущую жену Надиру Мирзаеву? Почему Анну Самохину сначала не хотели утверждать на роль Мерседес? И как экранизация романа Александра Дюма изменила жизни исполнителей главных ролей?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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