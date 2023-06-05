11:30Культура
"Тайны кино": как Владимир Шевельков стал одним из самых востребованных актеров 80-х годов
Красивый, аристократичный и невероятно талантливый Владимир Шевельков в мире кинематографа оказался совершенно случайно. Он за короткое время покорил все его вершины. Но пока одни режиссеры мечтали поработать с Шевельковым, другие говорили о слишком тяжелом характере актера и зарекались снимать его еще.
Как студент электротехнического института получил главную роль в фильме о подростковой любви? Из-за чего талантливого артиста несколько раз хотели отчислить из ВГИКа? О какой из сыгранных ролей он жалеет до сих пор? И как Владимир Шевельков стал одним из самых востребованных актеров 80-х?
Об этом – в программе "Тайны кино".