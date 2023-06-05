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Культура

"Тайны кино": как Владимир Шевельков стал одним из самых востребованных актеров 80-х годов

"Тайны кино": как Владимир Шевельков стал одним из самых востребованных актеров 80-х годов

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Красивый, аристократичный и невероятно талантливый Владимир Шевельков в мире кинематографа оказался совершенно случайно. Он за короткое время покорил все его вершины. Но пока одни режиссеры мечтали поработать с Шевельковым, другие говорили о слишком тяжелом характере актера и зарекались снимать его еще.

Как студент электротехнического института получил главную роль в фильме о подростковой любви? Из-за чего талантливого артиста несколько раз хотели отчислить из ВГИКа? О какой из сыгранных ролей он жалеет до сих пор? И как Владимир Шевельков стал одним из самых востребованных актеров 80-х?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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