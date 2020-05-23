"Тайны кино": "Первый учитель"

Фильм "Первый учитель" – первый опыт в большом кино выпускника ВГИК Андрона Кончаловского, молодого оператора Григория Рерберга, юных актеров Болота Бейшеналиева и Натальи Аринбасаровой. Кроме того, в первый раз на советские экраны была перенесена уникальная эстетика культового японского режиссера Акиры Куросавы.

Как "Первый учитель" изменил жизни Андрона Кончаловского и Натальи Аринбасаровой? Чего стоили Болоту Бейшеналиеву съемки в ледяной воде? Какую роль в судьбах картины и ее постановщиков сыграл оператор Вадим Юсов? Почему партийное руководство Киргизии не приняло картину? И что заставило Наталью Аринбасарову пойти против воли Андрона Кончаловского? Об этом – в программе "Тайны кино".