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Культура

"Тайны кино": "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "12 стульев"

"Тайны кино": "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "12 стульев"

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На заре становления отечественного кинематографа поцелуи в кино были скорее исключением, нежели правилом. Неудивительно, ведь в большинстве своем сюжеты советских фильмов были не про любовь, а про более важные вещи. Впрочем, иногда поцелуи все же появлялись на экранах.

Из-за чего Николай Рыбников был недоволен, что его партнершей в фильме "Девчата" стала Надежда Румянцева? Сколько дублей понадобилось Георгию Вицину и Нонне Мордюковой, чтобы снять поцелуй в "Женитьбе Бальзаминова"? С кем сравнивали Лидию Федосееву-Шукшину после выхода многосерийной ленты "Двенадцать стульев"? И как снимали сцены с поцелуями, которые стали "визитными карточками" картин?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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