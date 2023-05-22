"Тайны кино": "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "12 стульев"

На заре становления отечественного кинематографа поцелуи в кино были скорее исключением, нежели правилом. Неудивительно, ведь в большинстве своем сюжеты советских фильмов были не про любовь, а про более важные вещи. Впрочем, иногда поцелуи все же появлялись на экранах.

Из-за чего Николай Рыбников был недоволен, что его партнершей в фильме "Девчата" стала Надежда Румянцева? Сколько дублей понадобилось Георгию Вицину и Нонне Мордюковой, чтобы снять поцелуй в "Женитьбе Бальзаминова"? С кем сравнивали Лидию Федосееву-Шукшину после выхода многосерийной ленты "Двенадцать стульев"? И как снимали сцены с поцелуями, которые стали "визитными карточками" картин?

Об этом – в программе "Тайны кино".