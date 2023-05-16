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"Тайны кино": Игорь Ясулович

"Тайны кино": Игорь Ясулович

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Свою первую роль в кино Игорь Ясулович сыграл почти 60 лет назад. С тех пор прошла целая жизнь. За эти годы Игорь Николаевич стал одним из самых популярных и любимых артистов отечественного кинематографа. Играя в основном второстепенных персонажей, актер давно перестал переживать по этому поводу. Он сумел доказать себе и всем вокруг, что хороший артист способен вдохнуть жизнь даже в самую мизерную роль.

Как Игорь Ясулович поступил во ВГИК? Почему режиссер Михаил Ромм пригласил его сниматься в фильме "Девять дней одного года"? С какими трудностями актер сталкивался в кино? Почему его то ругали, то хвалили за "профессорскую" внешность? И как Игорь Николаевич заслужил титул главного интеллигента отечественного кино?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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