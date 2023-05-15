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Культура

"Тайны кино": "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж"

"Тайны кино": "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж"

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23 сентября 1988 года в ленинградском Доме кино состоялась премьера второго полнометражного фильма Андрея Кончаловского – "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж". К тому моменту ему был уже 51 год, режиссер давно жил и работал в Америке, а на его счету было более десятка картин и не меньше международных призов. Но показа этой ленты уже весьма именитый постановщик ждал более 20 лет.

Почему картину о любви простой девушки-хромоножки Аси положили на полку? Кто из известных артистов пробовался на роль, которую в итоге сыграл обычный электрик? Почему Ия Саввина отказалась сниматься в продолжении истории Аси Клячиной под названием "Курочка Ряба"? И как Андрей Кончаловский снимал свой самый необычный фильм?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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