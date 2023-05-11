"Тайны кино": Алексей Жарков

Посчитать киноработы Алексея Жаркова непросто. Он снимался очень много и на каждую роль тратился, не жалея сил.

В начале своего пути артист сомневался в себе. Ему казалось, что его так называемая "бытовая" внешность обязательно помешает успешной карьере, но в судьбе Жаркова все сложилось иначе.

Кто из великих режиссеров первым заметил и оценил талант Алексея Жаркова? Почему после неудачного фильма "Познавая белый свет" артиста стали приглашать на съемки? Для чего в кинокартине "Криминальный талант" актер общался не с партнершей, а с камерой? И как Алексею Дмитриевичу удалось выйти за рамки "бытовых" образов?

Об этом – в программе "Тайны кино".