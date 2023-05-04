"Тайны кино": Александр Вампилов

Александр Вампилов является уникальным советским драматургом, которому не суждено было увидеть на экране ни одну из своих пьес. Он ушел раньше. Раньше, чем ленинградский режиссер Виталий Мельников прочел его пьесу "Старший сын" и был настолько впечатлен ею, что вопреки всему решил, можно сказать, подпольно, перенести ее на экран.

Именно с легкой руки Мельникова страна узнала о талантливом сибирском драматурге. И до сих пор никто из режиссеров не смог лучше него понять и перевести Вампилова на киноязык.

Но почему так сложилось? Чем Мельников отличался от своих коллег-современников? Как ему дважды удалось обмануть чиновников? Какую роль в судьбе картины "Отпуск в сентябре" сыграл незаконный сын Иосифа Сталина? Почему Зилова считают "русским Гамлетом"? Что заставило режиссера Панфилова взяться за экранизацию пьесы Александра Вампилова "Прошлым летом в Чулимске"? И почему картина Глеба Панфилова, в отличие от картин Виталия Мельникова, так и не смогла завоевать любовь зрителей?

Об этом – в программе "Тайны кино".