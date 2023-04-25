"Тайны кино": "Девять дней одного года", "Застава Ильича", "Я шагаю по Москве"

В 1959 году поэт Борис Слуцкий написал стихотворение, в двадцати строках которого запечатлел уникальное общественное явление – спор физиков и лириков. В эту дискуссию включились все: поэты, ученые, инженеры, врачи, рабочие со студентами. Не обошли его вниманием и кинематографисты.

Сколько раз и почему переписывали сценарий фильма "Я шагаю по Москве"? Кто познакомил Марлена Хуциева с поэтом и сценаристом Геннадием Шпаликовым? Какие эпизоды не вошли в картину "Девять дней одного года"? И как спор физиков и лириков отразился в советском кино? Об этом – в программе "Тайны кино".