Центр Москвы будет перекрыт с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:45

Культура

"Тайны кино": "Девять дней одного года", "Застава Ильича", "Я шагаю по Москве"

"Тайны кино": "Девять дней одного года", "Застава Ильича", "Я шагаю по Москве"

Комедийный боевик "Без ответа" от режиссера "Богемской рапсодии" вышел в онлайн-прокат

"The City": на Московском кинофестивале представили российские фильмы

"Тайны нашей эстрады": секрет успеха группы "На-На"

"Тайны кино": "Странная женщина"

"Звезды советского экрана": Борис Андреев

"Актуальный репортаж": Netflix закроет сервис доставки DVD-дисков

"Мой район. Навигатор": москвичи смогут бесплатно посетить архитектурные памятники

Впервые в России вводится формат интерактивной игры в кинотеатрах

"Раскрывая тайны звезд": к 70-летию Сергея Мигицко

В 1959 году поэт Борис Слуцкий написал стихотворение, в двадцати строках которого запечатлел уникальное общественное явление – спор физиков и лириков. В эту дискуссию включились все: поэты, ученые, инженеры, врачи, рабочие со студентами. Не обошли его вниманием и кинематографисты.

Сколько раз и почему переписывали сценарий фильма "Я шагаю по Москве"? Кто познакомил Марлена Хуциева с поэтом и сценаристом Геннадием Шпаликовым? Какие эпизоды не вошли в картину "Девять дней одного года"? И как спор физиков и лириков отразился в советском кино? Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика