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Культура

"Тайны кино": "Зеркало", "Безымянная звезда", "Здравствуйте, я ваша тетя!"

"Тайны кино": "Зеркало", "Безымянная звезда", "Здравствуйте, я ваша тетя!"

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Работать с Георгием Рербергом мечтали лучшие режиссеры советского кино. Все знали: этому оператору были подвластны абсолютно любые жанры – от сложного авторского кино до милых комедий. Однако в фильмографии Георгия Ивановича не так уж много картин. И все потому, что этому великому мастеру было незнакомо слово компромисс. Будучи невероятно ранимым человеком, Рерберг прятал свою боль за крутым нравом, за что не раз лишался работы.

Из-за чего он поссорился с Андреем Кончаловским? Что произошло между Георгием Ивановичем и Тарковским на съемках фильма "Сталкер"? Как непримиримость Рерберга помогла фильму "Безымянная звезда" добиться успеха? И как самый невыносимый оператор советского кино снимал свои лучшие ленты?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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