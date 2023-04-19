"Тайны кино": "Дерсу Узала"

Такого в российском кино не было никогда – чтобы культовый японский режиссер Акира Куросава снял картину в Советском Союзе, с русскими актерами и получил за нее "Оскар". И все-таки это случилось.

Это случилось, когда великий режиссер был "выброшен за борт" не только с японского, но и мирового кинематографа. Но почему? Как могло произойти, что режиссер, на которого равнялись, которому подражали молодые коллеги со всего мира, оказался невостребованным?

Что подтолкнуло советских кинематографистов к тому, чтобы протянуть японскому коллеге руку помощи? К чему привело Куросаву изучение классики советского кинематографа? Кто заставил Юрия Соломина поверить в то, что мечты сбываются? Чем Александру Пяткову удалось в одно мгновение покорить великого мастера? И что Максим Мунзук увидел в глазах японского гения?

Подробнее о том, как советские кинематографисты подарили вторую жизнь Акире Куросаве, – в программе "Тайны кино".